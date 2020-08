PSG, FC Barcelone : l’opération Messi, «trop tôt pour savoir»

false

Selon Le Parisien qui cite une source proche de l’émir du Qatar, «Il est trop tôt pour savoir» au sujet d’un possible transfert de Lionel Messi au PSG.

Alors que Lionel Messi semble avoir pris la décision irrévocable de quitter le FC Barcelone, reste désormais à trouver son futur club. Compte tenu du salaire vertigineux de la Pulga en Catalogne (86 M€ bruts par an), peu de clubs peuvent se permettre d’accueillir le sextuple ballon d’or. Financièrement, trois clubs semblent être en mesure d’assumer ses émoluments. Manchester United, Manchester City et le Paris SG.

« Si Messi devait arriver au PSG avec un niveau salaire équivalent à ce qu’il touche aujourd’hui, on serait sur un coût global pour le club qui avoisinerait les 130-140 millions d’euros par an, salaires, charges salariales et patronales inclus », a expliqué Vincent Chaudel, économiste du sport, à RMC Sport. Des chiffres mirobolants qui rendent l’opération impossible selon L’Equipe. Pour attirer l’Argentin, la solution serait de se séparer de Neymar ou de Kylian Mbappé. Difficilement envisageable pour le club de la Capitale.

Alors, mission impossible ? Selon le Parisien, une source proche de l’émir du Qatar ne se veut pas aussi catégorique. «Il est trop tôt pour savoir». Une information qui concorde avec celle d’ESPN qui estime que le « PSG surveille la situation de Messi à Barcelone, mais n’a pas préparé d’offre». Affaire à suivre.