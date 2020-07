PSG, FC Barcelone – Mercato : Neymar coûte encore très cher à Antoine Griezmann

S’il a un peu retrouvé le sourire après sa prestation face à Villarreal (4-1), Antoine Griezmann (29 ans) vit quand même une adaptation très compliquée au FC Barcelone (44 apparitions, 15 buts TTC malgré tout). Dans son édition hebdomadaire, « France Football » s’interroge sur le dossier, cherchant à voir comment « sauver le soldat Griezmann ».

D’après la « bible du football », Griezi se retrouve piégé malgré lui dans un panier de crabes… victime du « traumatisme du départ de Neymar pour le PSG à l’été 2017 (qui) ne s’est pas encore totalement dissipé à Barcelone ». Le Champion du Monde payerait davantage l’absence du Brésilien que son documentaire « La décision » et, si certains – Lionel Messi en tête – ne lui font aucun cadeau, c’est d’abord parce qu’il est un choix de l’équipe de direction en place plus que du vestiaire.

Selon un de ces proches, Antoine Griezmann s’est résolu à encaisser les coups sans rien dire : « Il veut finir cette saison en gagnant la Ligue des champions. Il a vécu une première partie de saison compliquée, entre sa situation, le changement d’entraîneur et les soucis avec la direction. Il sait qu’il va encore en chier, mais il ne lâchera rien. Il est décidé à s’imposer dans cette équipe ». Message passé face aux rumeurs lui prétend continuellement des vélléités de départ.

Antoine Griezmann now has as many goals as Neymar scored in his first season at Barcelona 👀 pic.twitter.com/XaU9riErtU

— ESPN FC (@ESPNFC) July 6, 2020