PSG, FC Barcelone – Mercato : un autre club en pôle pour André Onana ?

Dans le viseur du PSG, de Chelsea et du FC Barcelone, André Onana, le gardien de l’Ajax, pourrait finalement atterrir au Milan AC en cas de départ de Gianluigi Donnarumma.

Une valse des gardiens pourrait se préciser ces prochaines semaines, avec le PSG et le Milan AC qui sont concernés. Le club parisien cherche une doublure pour Keylor Navas, un portier susceptible de prendre sa relève. Et dans les gardiens ciblés, il y a notamment Gianluigi Donnarumma, du Milan AC, et André Onana, de l’Ajax.

Le Camerounais a annoncé qu’il allait quitter l’Ajax cet été et trois clubs reviennent avec insistance pour l’accueillir : le PSG, Chelsea et le FC Barcelone, son club formateur, en cas de départ d’André Ter Stegen. Mais d’après Calciomercato, Onana pourrait se diriger vers… le Milan AC, qui cible également Predrag Rajkovic (Reims) en cas de départ de Gianluigi Donnarumma, dont le nom revient du côté de Chelsea, tout comme celui d’Onana, donc, et de Mike Maignan, le portier du LOSC.