PSG : gros malaise à Canal + avec l’intervention de Leonardo ?

C’était dimanche soir dans le Canal Football Club. Au terme de la victoire du PSG face à l’OL (4-2), le directeur sportif du club parisien, Leonardo, venait face aux micros afin de rétablir certaines vérités. Et surtout se plaindre de supposées critiques, perpétuelles, des médias à l’encontre des joueurs de Thomas Tuchel.

Leonardo, qui avait un temps accepté de venir à l’émission en qualité d’invité puis décliné, a donc fait le show. Brillant, comme il peut l’être. Seule ombre au tableau, si l’on en croit des propos de Dominique Armand, qui intervient chaque dimanche au CFC, le Brésilien n’était pas (du tout)prévu dans l’émission de dimanche dernier. Le service de presse du PSG a fait le reste. Propos retranscrits par Foot 01.

« On ne savait pas du tout que Leonardo allait intervenir. Habituellement, nous choisissons un invité que l’on va prendre en duplex et là, c’était Angel Di Maria que l’on souhaitait avoir car il sortait d’un match assez éblouissant. Et en fait, le service de presse du Paris Saint-Germain nous a fait savoir que Leonardo souhaitait s’inviter. Il était tout-à-fait le bienvenu. Mais on nous a carrément suggéré les thèmes à aborder avec lui. En gros, on nous a fait passer le message que l’on pouvait parler de tout et notamment des sujets qui fâchent, à savoir l’anniversaire de Neymar, la sortie mouvementée de Mbappé. On était à la limite de la manipulation, comme s’il fallait qu’on lui pose les bonnes questions pour qu’il s’en prenne à la presse en général. Ce qui est drôle, c’est que comme les questions suggérées ne lui ont pas été posées, il s’est saisi lui-même des thèmes. »

Dernier détail, et c’est tout de même à souligner, les explications de Dominique Armand, un temps mises en ligne par Canal+, on toutes été supprimées depuis comme le précise foot 01. Preuve que ses explications n’ont pas été appréciées par tous en interne…