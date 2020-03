true

Zlatan Ibrahimovic n’est jamais aussi bon que lorsqu’il se met en mode Jean-Claude Van Damme, avec punchlines à la pelle et phrases à la troisième personne. Confiné chez lui en raison de la crise du coronavirus, le géant suédois a mis en ligne une cagnotte pour lever des fonds à destination des hôpitaux du nord de l’Italie.

Son message est évidemment « zlatanesque » ! « L’Italie m’a toujours beaucoup donné et, dans ce moment dramatique, je veux redonner encore plus à ce pays que j’aime. Je compte sur la générosité de mes collègues, de tous les athlètes professionnels et de ceux qui veulent faire un petit ou un gros don selon leurs possibilités, pour repousser ce virus. Ensemble, nous pouvons vraiment aider les hôpitaux, les médecins et les infirmières qui travaillent chaque jour de manière altruiste pour sauver nos vies. Parce qu’aujourd’hui, c’est nous qui les encourageons ! »

« Ensemble, mettons un coup de pied au coronavirus et gagnons le match ! Et rappelez-vous: si le virus ne va pas à Zlatan, Zlatan ira au virus ! » Et parce qu’il n’est pas qu’un fort en gueule, l’attaquant de l’AC Milan a joint le geste à la parole en faisant deux dons de 50.000€.