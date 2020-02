PSG : Icardi mis à l’index après une altercation avec Tuchel ?

true

Si Mauro Icardi semble avoir rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants du PSG, ce ne serait pas seulement à cause de son efficacité en berne devant les cages. A en croire Foot Mercato, l’Argentin aurait eu une violente altercation avec son entraîneur, Thomas Tuchel, avant le match à Dortmund.

En apprenant qu’il ne serait pas titulaire de la bouche de l’Allemand, le joueur prêté par l’Inter Milan aurait perdu ses nerfs. Il aurait lancé plusieurs objets contre le mur de l’hôtel. D’où le fait qu’il ne soit pas entré en jeu au Signal Iduna Park et qu’il n’était toujours pas titulaire quatre jours plus tard pour la réception de Bordeaux (4-3)…

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

D’où aussi la sortie de sa femme et agent, Wanda Nara, laissant planer le doute sur l’avenir de son mari. La belle histoire entre Icardi et le PSG, démarrée sur les chapeaux de roue à coups de buts et de victoires, est en passe de se terminer en eau de boudin.