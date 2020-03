PSG, Juventus – Coronavirus : Cavani et Matuidi appellent au confinement

Le foot se mobilise. Comme bon nombre de footballeurs, l’attaquant du PSG Edinson Cavani appelle sur ses réseaux sociaux la population à rester chez elle, via le hashtag « yomequedoencasa ». Le buteur uruguayen publie une photo de sa fille, à la maison avec cette légende « pas pour moi, pour nous tous ».

No por mi, por todos ❤️…

Pas pour moi, pour nous tous ❤️…

Non per me, per tutti ❤️…

Not for me, for all of us ❤️… #yomequedoencasa pic.twitter.com/AAaQGogCU1

— Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) March 15, 2020