PSG, Juventus : Cristiano Ronaldo ou Ibrahimovic ? Daniel Riolo a choisi

Sur RMC, Daniel Riolo, journaliste, a tancé Zlatan Ibrahimovic. Pour lui, l’ex-buteur du PSG n’est pas à leader de la trempe de Cristiano Ronaldo.

De retour au Milan AC, Zlatan Ibrahimovic, ex-buteur du PSG, brille encore et toujours. À 38 ans, le Suédois a inscrit 9 buts et offert 5 passes décisives en 17 matches de Serie A. Libre au terme de la saison, l’avant-centre devrait étendre son bail en Lombardie pour le plus grand plaisir des supporters milanais.

Dans l’After Foot, sur RMC, Daniel Riolo a commenté l’information et la carrière de Zlatan Ibrahimovic. Pour le journaliste, le natif de Malmo n’a jamais été exemplaire dans son attitude. « Il a toujours été dans des équipes qui dominent outrageusement. Quand il est à la Juve, l’équipe survole. Quand il va à l’Inter, il n’y a plus de concurrence. Milan c’est sa meilleure période. Lors de sa période à Milan, dans un match de ligue des Champions, il fait la gueule. Il abandonne tous ses coéquipiers. On verra l’année prochaine, on en reparlera (n.d.l.r : au sujet de savoir si sa prolongation est une bonne chose). »

À la fin de son propos, Daniel Riolo va plus loin. D’après lui, Ibrahimovic, malgré des passages étincelants dans sa carrière (Ajax, Juve, Inter, PSG), n’est pas un leader de la trempe de Cristiano Ronaldo. « C’est un grand footballeur, un grand travailleur. Ce n’est pas un leader d’équipe. Avec la Suède, ça c’est mal passé. Ses coéquipiers ne voulaient plus de lui. Tout ça, ça compte. Un Cristiano Ronaldo est leader de la sélection portugaise. »