PSG : Kouassi, Aouchiche… Daniel Riolo dédramatise

true

Sur RMC, Daniel Riolo a fait comprendre qu’il ne regrettait aucun jeune parmi ceux que le PSG a laissé filer ces dernières saisons…

Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, les deux pépites du centre de formation du PSG, libres au 30 juin et qui refusent pour l’heure de prolonger, alimentent les rubriques transferts depuis quelques semaines. Promis à un bel avenir, les deux joueurs, nés en 2002, constitueraient une perte dommageables selon la plupart des observateurs, mais Daniel Riolo n’accable pas les décideurs parisiens.

Communiqué commun à 45 groupes et entités de supporters. Le football n’est pas un programme TV, il ne se joue pas coûte-que-coûte, à huis-clos, pour les droits TV. Stop à votre football business indécent.

À relayer ! pic.twitter.com/ZIRf8DEhkN — Romain (@RomainGaudin) April 13, 2020

“Le PSG aurait une stratégie curieuse avec ses jeunes ?! Mais non, il les vend très bien, a expliqué le journaliste de RMC, dans des propos repris par CanalSupporters. L’année dernière ils se sont sauvés par rapport au Fair-Play Financier avec des ventes de jeunes (pour 63M€), a commenté le journaliste sur RMC. Signer Tanguy Kouassi ? Mais il faut que le joueur le veuille ! Il ne veut pas le mec alors que ça fait longtemps qu’ils essaient. Tu ne peux pas le forcer. Les vraies questions sur les jeunes du PSG, c’est : qui est parti et aurait pu s’imposer dans l’équipe ? Qui est allé ailleurs et est devenu un crack dont le PSG n’aurait pas pu se passer ? Là, vous aurez du mal à trouver. S’ils n’ont pas le niveau pour jouer chez toi…“