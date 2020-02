PSG : Kylian Mbappé bientôt réprimé par le vestiaire parisien ?

true

C’est L’AFFAIRE du moment. En lettres majuscules pour le club de la capitale, le PSG, qui doit, au lendemain d’un match plein face à Montpellier (5-0), traiter la sortie de son attaquant, Kylian Mbappé.

Le champion du monde français, comme vous le savez, n’a guère apprécié d’être sorti par son entraîneur, Thomas Tuchel. Et lui a clairement fait savoir. Depuis, consultants, joueurs, et même le technicien allemand, tout le monde a donné son opinion. La moins intéressante, à lire, n’est pas celle de Pierre Ducrocq, l’ancien joueur parisien. Bien au contraire.

Ce dernier est en effet catégorique : les partenaires de Mbappé n’ont pas et ne vont pas apprécier son attitude. Des propos retranscrits par canalsupporters.

« J’espère que c’est encore de la bêtise d’un enfant. Ce genre de choses a vraiment des conséquences pour lui, déjà, sur son image, sur les partenaires au sein du groupe. Je suis persuadé que 95% des joueurs ne se disent pas que c’est une attitude normale. Ne serait-ce que par rapport à son coach, à ses coéquipiers sur le banc… Il faut qu’il y pense et progresse là-dessus. Pour moi, ce n’est pas anodin, surtout que ce n’est pas le premier. Il peut être frustré de sortir, mais il ne doit pas le montrer au moment de sortir. Après, il peut aller voir son coach dans son bureau et lui demander pourquoi c’est lui qui sort encore à la 70e et pas un autre ? »