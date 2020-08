PSG : Kylian Mbappé, le jour du grand test approche

true

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, blessé à la cheville contre l’ASSE, espère toujours être rétabli face à l’Atalanta Bergame en C1.

Toujours compliqué de savoir si Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG, répondra présent face à l’Atalanta Bergame, en quart de finale de la Ligue des Champions. Le champion du monde français, blessé à la cheville face à l’ASSE en finale de la Coupe de France, s’est depuis engagé dans un combat face au temps. Avec des soins quotidiens, des IRM et l’espoir d’être rétabli pour ne pas rater ce grand rendez-vous.

La tendance du moment est à une participation à la rencontre. Sur le terrain ? Sur le banc de touche ? On devrait en savoir plus en milieu de semaine. En effet, et selon Le Parisien, « Kylian Mbappé devrait se tester sur les pelouses du camp des Loges lors d’une séance d’appuis et contre appuis pour voir si sa cheville tient et si la douleur ne le gêne pas outre mesure. Une étape importante où son ressenti et ses sensations guideront la suite du programme. »

La confiance est de mise dans les rangs parisiens. Son partenaire, Ander Herrera, affichait même une grande confiance, au sortir de la finale de la Coupe de la Ligue, vendredi dernier. « On est optimiste pour Kylian. Il peut marcher normalement. Il est professionnel et jeune, il veut vraiment jouer. Il travaille tous les jours, matin et soir, pour cela. »