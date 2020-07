PSG : Kylian Mbappé prend un petit coup de pression en interne

true

Si Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG, devait composer avec l’ombre de Neymar en débarquant à Paris, la donne a changé.

Malgré un transfert à 180 millions d’euros, Kylian Mbappé a débarqué au PSG avec un statut d’espoir dans l’ombre de Neymar, la star mondial arrivée la même année. Trois ans plus tard, les choses ont changé. Le buteur français est devenu champion du monde et a affiché plus de régularité que son aîné.

Au point désormais que, du côté du PSG, il est très clair que la priorité est donnée à Mbappé qui représente le futur du club. Mais cela s’accompagne aussi de responsabilités que l’attaquant parisien va aussi devoir assumer.

Dans les colonnes de l’Equipe, un membre du club parisien place clairement Mbappé face à ses responsabilités. « Pour nous, il n’y a aucun doute, sportivement, à son sujet. Il est complètement au niveau des attentes. Il a encore progressé, cette saison, mais l’exigence va encore s’accroître. Il n’est plus une promesse, maintenant, il est une star. Il n’a plus le droit à l’erreur et il va devoir assumer ce statut. Ainsi que les éléments extrasportifs qui vont avec. Pour l’instant, il gère bien, mais ce ne sera pas simple, vu comment il est de plus en plus médiatisé et exposé ». Pour Mbappé, qui n’a jamais rechigné à endosser des responsabilités, c’est peut-être le plus dur qui commence.