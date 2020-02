PSG : Kylian Mbappé réagit à la polémique avec Thomas Tuchel sur twitter

false

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a réagi avec humour, et sur twitter, à propos de l’incident avec son entraîneur, Thomas Tuchel, hier contre le MHSC.

C’est le buzz du moment. Pas son nouveau but, hier contre Montpellier (5-0), ni l’écrasante domination du PSG en Ligue 1. Non, il s’agit de sa sortie, hier au Parc des Princes, de son mécontentement et de ses propos échangés avec son entraîneur, Thomas Tuchel.

Kylian Mbappé est donc, une fois encore, au coeur de l’actualité. Ce qui ne l’empêche pas, visiblement, de prendre du recul et d’avoir de l’humour. Alors qu’il publiait sur son compte twitter une photo de lui au restaurant avec Presnel Kimpemble, un twittos a adressé une remarque au champion du monde français : « Pour une fois que t’es content de sortir. »

Ce qui a indéniablement fait rire Mbappé qui lui a répondu aussitôt.

Pour une fois que t’es content de sortir — Thomas (@Tamohs38) February 2, 2020