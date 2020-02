PSG : Kylian Mbappé trouve des alliés dans le vestiaire après son coup de sang

true

Si le Paris Saint-Germain a atomisé Montpellier (5-0) samedi en fin d’après-midi, l’attitude de Kylian Mbappé, mécontent d’être remplacé à la 68e minute et qui a montré sa mauvaise humeur à son entraîneur Thomas Tuchel, fait presque plus parler que le match. Il faut dire que ce n’est pas la première fois que l’égo du Champion du Monde s’exprime de cette manière avec le technicien allemand.

Alors qu’Angel Di Maria a fait passer un message allant dans le sens de son coach, d’autres joueurs du vestiaire se sont voulus plus souples au moment d’évoquer « l’affaire Mbappé » : « C’est bien qu’il sorte énervé plutôt qu’avec le sourire. Cela montre l’envie qu’il a de rester sur le terrain. Et l’envie qu’il a de vouloir mettre des buts (…) C’est un compétiteur, cela l’a énervé, c’est normal. Mais on verra un autre Kylian mardi », a expliqué Presnel Kimpembe, assurant que la colère était vite retombée.

Le milieu de terrain Idrissa Gueye a aussi fait en sorte de minimiser l’incident : « C’est un compétiteur, il a envie de marquer plus de buts et de rester sur le terrain, ça se comprend. Il a beaucoup de respect pour nous, les gens sur le terrain et sur le banc. Il reste toujours respectueux à ne pas le montrer dans le vestiaire ».