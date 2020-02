PSG : Kylian Mbappé trouve un soutien dans ses colères contre Thomas Tuchel

true

Dans l’entretien exclusif qu’il a accordé à France Football, Unai Emery revient longuement sur ses deux saisons au PSG mais également sur l’équipe actuelle. Et notamment sur les coups de sang de Kylian Mbappé à chaque fois que Thomas Tuchel le remplace. L’entraîneur basque ne donne pas tort à son successeur mais comprend l’attaquant français…

« C’est une histoire d’ego. Kylian, je le connais, c’est un bon gars. Mais il est ambitieux. Or, cet ego qui ressort et qu’il affiche publiquement contre l’entraîneur, ce n’est pas bon pour son image et ça veut dire qu’il ne contrôle pas ses émotions. »

« Mais, au fond, cela veut dire que c’est un joueur qui veut plus, que c’est un gagneur. Je préfèrerais toujours un joueur mécontent contre moi parce qu’il ne joue pas, car cela signifie que c’est un compétiteur. »