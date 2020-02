PSG : la dernière charge virulente à l’encontre de Neymar

true

Hier soir, lors de la victoire du PSG face au FC Nantes (2-1), l’attention ne s’est pas portée sur son nom, ni sur ses gestes. Et pour cause, Neymar n’était pas à la Beaujoire, dispensé de déplacement pour cause de blessure.

Le Brésilien, qui défraie autant la chronique pour ses performances que pour sa vie extra-sportive, a récemment entretenu un contentieux avec le Montpelliérain, Andy Delort. Et ne s’est pas privé de montrer son exaspération lors des 90 minutes face aux Héraultais. Rien de très grave, mais une attitude qui ne passe (toujours) pas aux yeux du journaliste de RMC, Daniel Riolo.

« Une attitude de lâche »

« Je ne supporte pas les gens qui font les forts avec les faibles. C’est ce qu’il y a de pire dans le sport. Il n’y a rien de pire que d’avoir un triomphe arrogant. Neymar ne fera pas ce qu’il a fait contre Montpellier face au Real Madrid. C’est une attitude de lâche. Il fait ça, car il se sent supérieur et qu’il l’est. Neymar l’a déjà fait au Barça, mais dans un grand match de Ligue des Champions, tu ne le fais pas. C’est comme Ibrahimovic qui se la racontait contre les petits. »