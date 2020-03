PSG : la fuite de Neymar et Thiago Silva pourrait leur coûter une quarantaine !

true

Pour être rentré au Brésil afin de fuir le covid-19, Neymar et Thiago Silva pourraient voir leur reprise de l’entraînement différée de 14 jours au PSG.

Du fait de l’arrêt des compétitions lié à la pandémie de coronavirus, Thiago Silva et Neymar Jr ont fait le choix (discutable) de quitter Paris pour se réfugier au Brésil. Une décision relative à la sphère privée (plus ou moins) validée par le PSG qui suscite quand même un petit vent de crispation au sein de l’Etat-major. En effet, à Paris, on aurait préféré que les joueurs restent confinés à leurs domiciles parisiens pour s’éviter toute mauvaise surprise.

L’évolution de la pandémie au Brésil suivie de près

Selon « RMC Sport », deux points font trembler le staff parisien. Au club, on estime en effet que Neymar comme Thiago Silva auraient bénéficié d’un meilleur suivi médical en France en cas de test positif au Covid-19… Et que leur présence en France permettait d’éviter toute mauvaise surprise au moment du retour à l’entraînement.

Car si aujourd’hui la France est bien plus touchée par le coronavirus que ne l’est le Brésil, rien ne dit qu’il en sera de même dans les prochaines semaines. Au PSG, on craint que, du fait des protocoles ayant court, Neymar comme Thiago Silva soient placés en quatorzaine à leur retour en France. C’est actuellement la mésaventure qui arrive aux joueurs du club chinois de Wuhan, de retour dans la ville d’origine de la pandémie après un mois et demi de stage en Espagne…