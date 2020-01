PSG – La question pour 2020 : enfin la bonne en Ligue des Champions ?

false

C’est l’un des avantages qu’offre, et depuis longtemps, le PSG aux observateurs du ballon rond made in France : la Ligue 1 est (déjà) offerte chaque saison. Au club de la capitale s’entend. Ce n’est donc pas vers une compétition nationale qu’on braquera nos regards, tant le championnat et les Coupes, pour peu que les stars parisiennes les jouent à fond, paraissent hors de portée pour toute autre formation de l’élite.

Direction l’Europe, donc, et la si prestigieuse Ligue des Champions pour un 8e de finale face au Borussia Dortmund qui s’annonce certes palpitant, mais avant tout très jouable. Rien ne sert d’évoquer un match déjà plié, ou se souvenir de Manchester United…, mais les chances de rejoindre les quarts de finale sont cette fois plus que sérieuses.

Tuchel devra se plier à un certain programme

Face au programme (démentiel) qui attend les Parisiens dans les prochaines semaines, il est une évidence que le travail de Thomas Tuchel consistera à minimiser les risques de blessures. Et pas que pour Neymar. Laisser souffler, prévenir, autant que possible, les conflits d’égos, régler les dossiers de prolongations de contrats, rien ne devra être laissé au hasard.

Beaucoup d’entraîneurs se plairaient face à un tel programme. Thomas Tuchel, lui, n’a d’autre choix que de s’y plier. Sous peine de rater, une fois encore, le rendez-vous prioritaire de la Ligue des Champions. Ce sera une fois de trop.