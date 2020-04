PSG : une solution de repli déjà trouvée par Al-Khelaïfi pour finir la C1 ?

true

Dans l’incapacité de reprendre l’entraînement au centre Ooredoo ou de jouer au Parc des Princes avant août, le PSG réfléchit à des options alternatives en cas de reprise de la Ligue des Champions.

Dans un communiqué envoyé hier à « RMC » ou encore « L’Equipe », le Paris Saint-Germain – par la bouche de son président Nasser Al-Khelaïfi – a annoncé sa volonté de disputer la phase finale de la Ligue des Champions coûte que coûte malgré les annonces du Premier Ministre Edouard Philippe interdisant la tenue de matches même à huis clos avant le mois d’août.

« S’il n’est pas possible de jouer en France, nous jouerons nos matchs à l’étranger en nous assurant des meilleures conditions de sécurité pour nos joueurs et tout notre staff », a fait savoir le président du PSG.

« Le Parisien / Aujourd’hui en France » en dit un peu plus sur la manière dont le PSG souhaite contourner le problème… En délocalisant son centre d’entraînement. Bien évidemment, il y a l’option de se rendre à Doha, dans le fief de QSI, mais l’option la plus probable est de retourner en Autriche ou en Allemagne, dans les lieux habituellement utilisés par le PSG pour ses préparations d’avant-saison. Au niveau du déconfinement, ces deux pays sont les plus avancés et disposent de conditions climatiques similaires à celles de l’Europe.