PSG : l’AS Monaco (encore), les 4 Fantastiques (toujours)… c’était la conf de Tuchel

Des absences importantes

« Bernat, Marquinhos et Meunier sont forfaits pour le déplacement à Monaco. Rien de sérieux mais nous sommes prudents. »

Les retrouvailles avec l’AS Monaco

« Nous sommes prêts pour un autre match contre Monaco. C’est une équipe très forte. On a besoin de ce genre d’adversaire pou ajuster des détails. Nous sommes capables de gagner à Monaco. Ils sont forts mais nous sommes forts aussi. Ce sera un match complétement différent que contre Dortmund parce que Monaco c’est demain et Dortmund c’est dans quatre semaines ! »

Les 4 Fantastiques et le schéma tactique

« Avant le match de dimanche, on nous a dit qu’on avait trouvé un onze type. On fait 3-3 et on me demande si l’organisation est un problème… Pour faire de bonnes réponses, il faut aussi poser des bonnes questions. Angel (Di Maria) crée beaucoup de situations dangereuses. C’est un gars super fiable. Je l’adore. »

Des problèmes de récupération

« C’est très difficile actuellement de bien récupérer en jouant à l’extérieur à 21 heures en plus. On rentre super tard, on dort mal. Je connais beaucoup de jeunes supporters dans l’école de mes filles qui ne peuvent pas regarder les matchs. Alors qu’ils sont de grands supporters. Ils doivent dormir car il y a l’école! Les joueurs aussi, ils sont morts, ils ne dorment jamais ! »