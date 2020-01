PSG : l’AS Monaco, les 4 Fantastiques, la réunion secrète… Tuchel n’élude aucun sujet

true

Le groupe pour affronter l’AS Monaco deux fois en trois jours



“Tout le monde est là. Abdou Diallo a fait l’entraînement, c’était un peu tôt, mais il a fait l’entraînement complet aujourd’hui. On ne prend pas de risque mais tous les autres sont prêts à jouer. C’est un peu bizarre de jouer contre la même équipe en trois jours. On va s’adapter.”

La réunion des joueurs après Madrid

“C’est bien, j’aime beaucoup. Je ne sais pas ce qu’ils se sont dits. J’espère qu’ils parlent du foot et des matches. Je n’ai pas demandé ça, on a fait ça ensemble après le Real. S’ils ont fait ça entre eux, je ne savais pas. »

Les 4 Fantastiques

“Ce n’est pas un secret. On attaque ensemble, on défend ensemble. C’est la plus belle chose dans le foot, c’est un effort d’équipe. Le foot au meilleur niveau, c’est des équipes qui jouent ensemble et qui sont dangereuses. Pour le moment, nous sommes comme ça. Le plus important, c’est l’effort de l’équipe. Si on veut jouer en 4-4-2, il y a des espaces à gérer, si on joue comme ça tout le monde doit faire le nécessaire. Les gars ont des postes offensifs, on veut une complicité entre eux, mais on doit gagner comme une équipe. Si tout le monde fait le nécessaire, c’est bien.”

Mauro Icardi

“Je ne vais pas parler de son option d’achat. Je suis très impressionné par Mauro. Je l’ai rencontré ici et je suis impressionné parce que le gars est super fiable et top top professionnel. Il comprend le foot de haut niveau, il sait ce qu’il faut faire pour que l’équipe soit équilibrée, il est efficace, il est fiable. Il sait marquer des buts, mais comment il l’aide l’équipe c’est très impressionnant, je suis très content avec lui.“

Kylian Mbappé



“Il est forme, il est fit. Il a eu des blessures en première partie de saison, comme pour Ney. Il a beaucoup joué, il a gagné capacité et confiance, c’est comme ça. Les deux sont prêts à donner de l’intensité dans le jeu. Ils donnent beaucoup de force. Kylian a fait un match extraordinaire contre Sainté. La clé c’est qu’il soit en forme et fit.“