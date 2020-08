PSG : l’Atalanta Bergame privée de son serial buteur, c’est officiel

true

Le meilleur buteur de l’Atalanta Bergame, Josip Ilicic, rentré en Slovénie pour se refaire un moral, sera absent face au PSG en Ligue des Champions.

Trois saisons, déjà, qu’il enchaîne les grosse performances et accumule les buts avec l’Atalanta Bergame. Lui, c’est le Slovène Josip Ilicic qui, de toute évidence, ne pourra répondre présent face au PSG en quart de finale de la Ligue des Champions, le 12 août prochain à Lisbonne.

On le disait blessé, mais Ilicic est en réalité déprimé, touché de plein fouet, et moralement, par l’épidémie du coronavirus. Il est même reparti dans son pays, afin de se ressourcer, et ne sera pas du voyage au Portugal. Son entraîneur, Gian Piero Gasperini. « Il est dans une de ces situations qui se produisent quand on s’y attend le moins, elles peuvent arriver à n’importe qui. Nous sommes tous à son aide. Il ne sera pas là contre le PSG en Ligue des champions, il est absent depuis trop longtemps, ce serait bien de l’avoir pour la saison prochaine. »

Triste nouvelle pour le club italien, ainsi que pour le joueur. Plus réjouissant, en revanche, pour le PSG.