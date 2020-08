PSG : l’Atalanta Bergame fortement diminuée, ça se précise

true

La formation italienne de l’Atalanta Bergame, qui affronte le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions, sera diminuée par les absences.

Il était donc écrit que le quart de finale de Ligue des Champions, Atalanta Bergame-PSG, se déroulerait dans des conditions particulières. Et ça ne concerne pas que le huis clos, qui prévaudra pour toutes les rencontres se déroulant à Lisbonne, mais bel et bien tout ce qui concerne les deux équipes.

Point commun ? L’infirmerie des deux clubs et l’avis de divers médecins. Concernés ? Kylian Mbappé, l’attaquant parisien, et Pierluigi Gollini, le gardien de l’Atalanta. Si Mbappé, comme vous le savez, risque fort d’être remis de sa blessure à la cheville droite, et qu’il pourrait même effectuer un test important aujourd’hui sur les pelouses du centre d’entraînement, Gollini, lui, souffre d’une hypertension du ligament croisé postérieur du genou gauche. Blessure contractée il y a quelques jours lors de la défaite de l’Atalanta face à l’Inter Milan en championnat.

« Nous évaluerons jour après jour la situation. »

Gollini vient d’ailleurs de donner de ses nouvelles via Instagram, parlant d’une véritable course contre-la-montre. Et n’indiquant guère qu’il était optimiste. « Le traumatisme a provoqué une hyperextension du ligament croisé. Il n’y a pas de blessure. Ce sera donc une course contre la montre. Nous évaluerons jour après jour la situation. Les guerriers n’abandonnent jamais” Quand on sait que la formation italienne ne pourra déjà aligner son meilleur buteur, Josip Ilicic, rentré soigner son moral en Slovénie, on se dit que la non-participation du gardien à ce quart de finale commencerait à vraiment faire beaucoup….