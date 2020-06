PSG : l’avenir de Neymar et Mbappé scellé par un coéquipier

false

Le milieu de terrain du PSG, Ander Herrera, a été on ne put plus clair sur l’avenir de Kylian Mbappé et de Neymar dans la capitale. Pas de mercato.

Toujours d’actualité. Et ce n’est pas la prochaine ouverture du mercato, international, qui devrait calmer les rumeurs au sujet des deux stars du PSG : Kylian Mbappé et Neymar. Annoncés, entre autres, au FC Barcelone ou au Real Madrid, le Français et le Brésilien seront bel et bien avec le maillot parisien la saison prochaine.

Et leur coéquipier, Andre Herrera, ne dit pas autre chose, lorsqu’il est interrogé à leur sujet par le quotidien espagnol, AS. « Je ne sais ni ce qu’ils gagnent, ni ce qu’ils rapportent au club. Mais je sais en revanche qu’ils sont tous les deux au cœur du projet. Je les vois très heureux et très impliqués au PSG. De toute façon, le PSG ne vend pas ses stars, il en achète. »

Des propos on ne peut plus clairs qui ne calmeront sans doute pas les rumeurs au sujet des deux hommes dans les semaines à venir. Bien au contraire.