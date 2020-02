PSG : l’avocat de Nasser al-Khelaïfi réagit a son inculpation

true

On a appris ce jeudi que le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, avait été inculpé par la justice suisse pour corruption dans le cadre de l’attribution des droits médiatiques des différentes Coupes du monde de football et Coupes des Confédérations. Le Qatari est visé dans le cadre de sa fonction de président de beIN Media Group.

L’avocat de « NaK », Grégoire Mangeat, a défendu son client sur le site de L’Equipe : « Le plus important, c’est que toutes les accusations de corruption privée relatives à l’octroi des droits médias ont été abandonnées. Ces accusations, contestées depuis le premier jour, n’étaient pas solides. Il est désormais admis que le contrat relatif aux droits médias des Coupes du monde 2026-2030 a été négocié et conclu dans le respect de toutes les règles applicables. »

« Notre client n’est plus accusé que d’une seule et unique infraction : d’avoir incité Jérôme Valcke à ne pas restituer à la FIFA de prétendus avantages. Cette accusation manque de sérieux. Elle n’a du reste été mentionnée pour la première fois que le 2 décembre 2019, à la surprise de toutes les parties, n’a pas été instruite, et notre client n’a jamais pu s’exprimer à son sujet. Nous sommes confiants et plaiderons l’acquittement plein et entier de notre client. »