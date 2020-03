PSG : le club a frôlé une nouvelle affaire Aurier

true

En pleine tempête post-Dortmund, le PSG se serait bien évité la polémique liée aux propos de son troisième gardien, Marcin Bulka, dans un média polonais. Le joueur arrivé de Chelsea à l’intersaison s’y moquait allègrement d’anciens (Courtois, Hazard) comme de nouveaux compagnons (Neymar, Di Maria, Mbappé)…

Il y a des airs d’affaire Serge Aurier dans cette histoire, les propos trashs du latéral ivoirien en moins. Mais surtout, la grande différence entre ces deux cas, c’est la façon dont Bulka a géré son dérapage. Comme l’explique France Football ce mardi, le gardien a eu conscience de s’être fait avoir et a tenu à prévenir tout le monde avant que ses propos ne s’ébruitent.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

« Bulka n’a eu aucun mal à expliquer à la direction du PSG, forcément étonnée et énervée de prime abord, qu’il s’était fait piéger et que ses propos avaient été exagérément déformés pour verser dans le sensationnalisme, une explication acceptée d’autant plus facilement que Bulka, ennuyé, avait auparavant pris la précaution d’envoyer des messages aux joueurs concernés. »