PSG : le message touchant de Pauleta à Edinson Cavani

Depuis des années, et pour toujours sans doute, il est dans le coeur des supporters du PSG. Un attaquant portugais de grande classe, devenu ambassadeur (du club) et qui use parfois de certains stratagèmes pour faire passer des messages.

Lui, et vous l’avez sans doute reconnu, c’est Pedro Miguel Pauleta qui officiait ce soir lors du tirage au sort des demi-finales de la Coupe de la Ligue. Une fois les petites boules sorties, et l’émission de France 3 terminée, Pauleta a ainsi profité du générique de fin pour sortir un papier de sa poche sur lequel était inscrit le message suivant : « ne pars pas Edinson. »

Si l’ambassadeur du PSG, côté terrain, demeure à ce jour le troisième meilleur buteur de l’histoire avec ses 109 buts, derrière Zlatan Ibrahimovic (156) et Edinson Cavani (198), il a de toute évidence envie qu’El Matador augmente son nombre de buts dans les prochains mois.