PSG : le nouveau Thiago Motta salué en interne

Le milieu de terrain argentin du PSG Leandro Paredes est en train de se faire une place dans le onze de départ, son agressivité étant louée.

Ils ont été nombreux, les gagnants du match retour entre le PSG et le Borussia Dortmund, en 8es de finale retour de la Champions League (2-0). Parmi eux figure un Leandro Paredes, qui a su mettre des coups aux Allemands, notamment à Emre Can. Un peu plus d’un an après son arrivée, l’Argentin commence à se rendre indispensable au Paris Saint-Germain.

Une source interne, citée par L’Equipe, explique d’ailleurs ce vice digne d’un Thiago Motta fait beaucoup de bien à une formation un peu trop propre sur elle jusque là pour espérer aller au bout en C1 : « Ce n’est pas faux, il met des coups, il a une part de vice et de malice, on préfère qu’il soit au PSG qu’en face. »

« Dès qu’un adversaire s’approche, ce sera toujours l’un des premiers à débarquer, explique-t-on en interne, où l’on loue son état d’esprit. C’est un mec joyeux. Même quand il ne jouait pas, il a toujours été dans l’esprit. A l’entraînement, il est monstrueux. Et les petits coups dont les gens parlent, il ne les fait pas de façon idiote. Toutes les équipes ont besoin de joueur comme lui. »