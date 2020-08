PSG : le pacte des joueurs, Neymar, Mbappé, Messi… Verratti a un avis sur tout !

true

A l’occasion d’un entretien à la « Gazzetta dello Sport », Marco Verratti a évoqué plusieurs dossiers chauds de l’actualité du PSG… Et également évoqué la rumeur Messi à l’Inter Milan. Morceaux choisis.

Sur le pacte entre les joueurs du PSG concernant la C1

« Le pacte, c’est de n’avoir aucun regret et de tout donner pour jouer à fond chaque match et aller le plus loin possible. Nous savons que nous sommes une équipe très forte et que si nous jouons ensemble, avec détermination et professionnalisme, nous avons notre mot à dire. Après, la Champions, c’est un tournoi difficile pour tout le monde ».

Sur la motivation de Neymar

« Je le vois particulièrement déterminé à amener le PSG tout en haut. L’avoir dans cette condition physique et mentale est une valeur ajoutée. Neymar est un leader qui joue et s’entraîne toujours à fond, un exemple pour tous ».

Sur l’avenir de Neymar et Mbappé

« Je les sens bien ici, ils croient dans le projet et savent qu’il n’y a pas beaucoup d’équipes plus fortes que le PSG. À Paris, ils ont la possibilité de gagner. Et gagner ici aurait vraiment une saveur spéciale ».

Sur la rumeur Messi à l’Inter Milan

« Pour moi, ce ne sont que des rumeurs, mais c’est la preuve que la Serie A est revenue au sommet et attire à nouveau de grands joueurs. Ce n’est pas un hasard si Ronaldo, Lukaku et Ribéry ont choisi de venir chez nous. Et si le jeune De Ligt a choisi notre championnat, cela veut dire qu’il y a de bonnes perspectives ».