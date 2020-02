PSG : le vestiaire se rebiffe contre Tuchel et Leonardo

true

Le PSG est un club définitivement à part. Alors que leurs supporters leur demandaient une certaine unité à Dortmund voilà une semaine, les joueurs parisiens ont préféré l’afficher sur la piste de danse ou au restaurant plutôt que sur le rectangle vert du Signal Iduna Park (1-2). Depuis, on ne peut pas dire que l’unité eut été évidente contre les Girondins de Bordeaux, dimanche au Parc des Princes (4-3).

Ce fut donc plus limpide hier midi lors d’un déjeuner pris en commun au restaurant Giusé, comme Marco Verratti l’a relaté sur son compte Instagram. « Dans le contexte actuel, ce cliché est tout sauf neutre. Il peut être perçu comme une manière pour les joueurs de Thomas Tuchel d’afficher leur unité », observe L’Équipe. Au regard des informations de RMC Sport, cette union de façade pourrait en effet répondre à un tel besoin.

Le vestiaire fait la morale à Tuchel et Leonardo

D’après nos confrères, une partie du vestiaire n’aurait pas apprécié les remontrances de Leonardo et du coach du PSG après la fête d’anniversaire d’Angel Di Maria, Edinson Cavani et Mauro Icardi. « Plusieurs joueurs ont compris qu’ils y avaient eu des erreurs sur la publication sur les réseaux mais ils ont aussi conscience qu’ils ne vont pas rester enfermés chez eux, confie un proche de joueur. Les joueurs sont restés assez solidaires sur cette affaire. Pour eux, il y a de la maladresse mais la maladresse ne mérite pas cette polémique et que le jeu, en ce moment, mérite plus d’attention que cette histoire-là, conclut cette même source. »