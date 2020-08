PSG : Leipzig, Neymar, Mbappé… Tuchel fait le point avant la demi-finale

true

Ce lundi, Thomas Tuchel était en conférence de presse à Lisbonne à la veille de la ½ finale de Ligue des champions entre ler PSG et le RB Leipzig. Morceaux choisis.

Sur le parcours en C1

« On a mérité d’être ici. On fait une C1 extraordinaire et une saison extraordinaire aussi. On a travaillé pour ça. Les joueurs sont calmes, heureux d’être ensemble. Sur le terrain, nous sommes forts, très, très forts. Pour nous, ce n’est pas historique, c’est une demi-finale et on est là pour gagner. On va combattre. »

Sur le RB Leipzig

« Nous savons que Julian (ndlr Nagelsmann) aime changer la tactique de match en match, avec une formation qui s’adapte en cours de jeu. Ce sera un match très difficile, peut-être plus difficile à préparer que si on avait dû jouer contre l’Atlético de Madrid, qui reste toujours avec son 4-4-2. Avec Leipzig, la clé du succès est d’avoir aussi la pleine confiance en ses qualités et de les imposer sur le terrain. »

Sur la forme de Neymar

« Il a été toujours un leader sur le terrain. Il est un leader différent, sans doute, avec sa qualité, sa confiance sur le terrain, son courage. Il veut toujours gagner avec sa faim, sa capacité à combattre. Il aime la compétition. Et ce sont des choses dont on a besoin. Mais on a créé un groupe, avec des joueurs comme Ander (Herrera), Pablo (Sarabia), Keylor Navas et tous les autres. Ils savent créer une atmosphère entre nous. Et ce sont peut-être les clés, aussi, pour voir Neymar évoluer à ce niveau. Il ne peut pas gagner tout seul, ce n’est pas possible. »

Sur la présence de Mbappé dans le 11, demain

« Kylian est prêt à débuter. Il a joué trente minutes contre l’Atalanta. En six jours, il a gagné des capacités. Bien sûr qu’il peut commencer. On va décider aujourd’hui (lundi) s’il entre en cours de jeu ou s’il commence. On a toutes les possibilités. »