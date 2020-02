PSG : les Girondins, un match clef en prévision de Dortmund

true

Entre leurs dix points d’avance en tête du classement, la défaite de l’OM hier et la réception de Girondins moribonds, le tout couplé au désastre de Dortmund mardi, on pourrait penser que les joueurs du PSG auraient la tête ailleurs avant le match de ce soir. C’est tout le contraire. L’Equipe explique que cette rencontre au Parc lance justement le retour face aux Allemands dans trois semaines.

Car elle doit d’abord permettre à un groupe touché psychologiquement de se refaire une santé, en gagnant et en jouant bien. Et puis, elle offre la possibilité à Thomas Tuchel de procéder à des essais en vu du 8e de finale retour de C1 car il faudra pallier les suspensions de Marco Verratti et Thomas Meunier. Sans parler d’un réaménagement tactique car la victoire, donc les buts, seront impératifs.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Ainsi, en défense, Thilo Kehrer est annoncé. Au milieu, Idrissa Gueye pourrait être aligné mais il déçoit, au contraire de Leandro Paredes. Problème : l’Argentin a eu une altercation avec son entraîneur après Amiens. Tuchel passera-t-il l’éponge. Enfin, quid de l’attaque où Mauro Icardi ne donne plus satisfaction ? Edinson Cavani sera-t-il relancé ? Beaucoup de question qui pourraient trouver des débuts de réponse ce soir…