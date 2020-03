PSG : les joueurs parisiens évitent les médias avant Dortmund

true

Depuis deux matches, il est devenu encore plus difficile pour les journalistes de discuter avec les joueurs du Paris Saint-Germain après les matches. Samedi, lors de la facile victoire contre Dijon (4-0), le club de la Capitale avait fait le choix de fermer sa zone mixte pour répondre au risque sanitaire lié au coronavirus.

Service minimum pour les diffuseurs

Mercredi soir, à l’occasion de la demi-finale de Coupe de France face à Lyon (victoire 5-1), les conditions étaient un peu différentes. En effet, l’OL avait autorisé l’accès aux joueurs mais, du côté du PSG, on a tout fait pour éviter de voir des joueurs parler. Si, pour les apparences, Thomas Meunier s’est exprimé à chaud après la rencontre et Thomas Tuchel a fait le boulot habituel (et obligatoire en raison du protocole) en conférence de presse, il n’en fut pas de même face à l’imposant pareterre de journalistes.

Le coronavirus, un prétexte pour un « silenzio stampa » sauce Léonardo ?

Profitant d’une porte de service restée ouverte pour accéder au plateau d’Eurosport dans les coursives du Groupama Stadium, une grande majorité des joueurs du PSG – incluant Neymar – s’est esquivé en douce. Le ballon du match de son triplé sous le bras, Kylian Mbappé est bien passé face aux caméras mais s’est contenté d’un bonjour poli avant de filer droit au bus. Pour donner « à manger » aux journalistes, Paris a quand même sorti de son chapeau Pablo Sarabia pour une entrevue très policée à 100% en espagnol. Pas de mots, pas d’accroc. Pas d’accroc, pas de polémiques. C’est ce qu’on appelle une communication verrouillée.