PSG : le clan Verratti lynche Michaël Youn pour ses révélations sur ses écarts

Marco Verratti, le milieu de terrain du PSG, a régulièrement été pointé du doigt pour une hygiène de vie douteuse. Et visiblement, cela ne change pas.

Avec notamment Daniel Riolo pour le critiquer régulièrement, Marco Verratti est souvent dans le viseur pour son comportement. Le milieu du PSG ne se donnerait pas tous les moyens pour briller au plus haut niveau. Notamment en terme d’hygiène de vie.

Une tendance confirmée par le comédien Michael Youn qui a visiblement l’occasion de croiser Marco Verratti régulièrement, comme il l’a confié au micro de RMC. « Dès que je sors, je croise Verratti donc à un moment, on a fini par devenir proches ! Je ne sors pas souvent, mais dès que je sors, il est là ! »

Le comédien a ensuite donné d’autres détails sur les habitudes de Verratti, pas vraiment compatibles avec le très haut niveau. « S’il est whisky-coca? Plus bière et clopes. Le mec fume! Il fume! Il m’a dit ‘je me suis mis à la clope électronique’, je lui dis ‘oui mais bon quand même, t’es joueur de haut niveau !’ Moi je suis saltimbanque, ce n’est pas grave! Donc ça m’a un peu choqué », a confié Youn.

« Il colporte des calomnies pour se rendre intéressant »

Le comédien a été réprimandé par le clan Verratti pour ses révélations. « Il colporte des calomnies pour se rendre intéressant, a commenté la compagne de Verratti, Jessica Aidi. Certaines personnes devraient réellement s’occuper de leur éthique de vie personnelle à défaut de salir celle des autres. » Le milieu italien du PSG s’est aussi exprimé : « Conseil pour de belles fêtes de Noël : n’écoute pas tout ce qu’une personne peut dire à la télévision, parfois ils disent beaucoup de choses dans le seul but de faire rire ou paraître sympa sans connaître les conséquences de leur mot. Par contre, j’ai pas compris où était la blague. »