PSG : Tuchel ne donne aucun passe-droit pour la trêve hivernale

Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, semble décidé à loger tout le monde à la même enseigne alors que les fêtes de fin d’année se profilent.

Dans quelques heures, après le dernier match de championnat, les joueurs du PSG comme tous ceux de Ligue 1 seront en vacances. L’occasion de profiter des fêtes en famille et de recharger les batteries alors que la deuxième partie de saison s’annonce rude.

En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur parisien a évoqué la manière dont il allait gérer cette période, en commençant par le départ. « Ils peuvent partir directement après le match. J’ai entendu une anecdote sur Romario qui était sorti d’un match avec le Barça pour rentrer au Brésil. On ne fera pas ça. Tout le monde doit être là demain au Camp des Loges à 11h, on choisira le groupe après. Nous sommes ici pour un entraînement et les joueurs blessés seront là pour des soins individuels. On jouera le match puis ils pourront partir. »

Mais le coach parisien a prévenu d’emblée. Alors que la gestion des Sud-américains a pu faire parler par le passé, Thomas Tuchel compte bien fixer une ligne de conduite valable pour tout le monde. « On reprend le 2 (janvier), cela donne à tout le monde la possibilité de célébrer Noël et le nouvel an en famille, de se relâcher un peu avant de reprendre le travail dans le meilleur état d’esprit », a conclu Tuchel.