PSG : les Sochaliens auraient des consignes strictes avant le match amical

Mercredi soir, le PSG accueillera le FC Sochaux en match amical au Parc des Princes. Aucun blessé, à Paris, ne doit être à déplorer.

Mercredi soir, au Parc des Princes et à huis clos, le PSG poursuivra sa préparation estivale en accueillant le FC Sochaux, club de Ligue 2. Jusque-là, rien de très étonnant. Sauf que la récente recrue du FCSM et ancien stéphanois, Florentin Pogba, a tenu à préciser certaines choses au sujet de ce duel dans les colonnes de l’Est Républicain.

Et de toute évidence, les dirigeants du club parisien ne veulent prendre aucune risque à quelques jours du Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne et du quart de finale face à l’Atalanta Bergame. Florentin Pogba : « Des règles vont être posées sur ce match. C’est plus l’arbitre ou les règles qui nous pousseront à ne pas faire certaines choses, car une fois que tu es dans le match, tu ne calcules pas trop. On aura des restrictions et je le comprends. Il faudra s’adapter au plus vite. »

En somme, aucun blessé, côté parisien, ne doit être à déplorer mercredi soir. L’attente au sujet de Kylian Mbappé, blessé face à l’ASSE en finale de la Coupe de France, ayant déjà donné suffisamment de sueurs froides à l’entraîneur allemand, Thomas Tuchel.