PSG : Ligue des Champions, blessures, avenir…Neymar passe à confesse

La parole du Brésilien du PSG, Neymar, est plutôt rare. Voici aussi pourquoi ses déclarations sont attendues et même scrutées. Le milieu de terrain parisien vient justement de s’exprimer pour O Globo Esporte.

L’occasion de lire sa (grande) motivation pour les mois à venir. Que ce soit avec le club de la capitale et avec le Brésil. « Je veux tout gagner et relever de nouveaux défis. Atteindre la finale de Ligue des Champions, gagner la Copa América à nouveau. Ce sont mes défis pour 2020. Au niveau de l’effectif avec le PSG, c’est l’année où nous sommes les mieux préparés, les plus forts dans tous les sens. Nous avons nos chances. Paris n’a jamais remporté la Ligue des Champions, mais nous allons essayer de tout gagner. Nous espérons qu’à la fin de la saison, nous serons au rendez-vous. »

« Engrangé beaucoup d’expérience »

Le Ney est également revenu sur les derniers mois, lui qui a tenté, comme vous le savez, de quitter le PSG afin de retrouver le FC Barcelone. « C’était une année très difficile pour moi dans tous les sens, sur le plan professionnel comme personnel. Une année d’apprentissage, de rebondissements, de dépassement de soi. J’ai fini par me blesser et j’ai dû me relever. Puis, je me suis à nouveau blessé. Mais j’ai appris et engrangé beaucoup d’expérience. »