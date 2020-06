PSG : l’Inter Milan heureux du transfert d’Icardi

true

Fin mai, le PSG annonçait l’acquisition pour 50M€ de Mauro Icardi (27 ans). L’Inter Milan se dit satisfait d’avoir refourgué le joueur en froid avec Conte.

Prêté la saison dernière au PSG avec une option d’achat de 70M€, Mauro Icardi (27 ans) s’est définitivement engagé avec le club de la capitale. Fin mai, l’ancien interiste a paraphé un contrat jusqu’en 2024.

En raison de la crise économique liée au Covid-19, Paris a renégocié l’accord initial. Résultat, Leonardo et son confrère Beppe Marotta ont conclu un nouveau prix : 50M€, plus 8M€ de bonus. Le PSG s’est empressé de régler la note pour son buteur auteur de 20 buts et 4 passes décisives cette saison en 31 apparitions. Considéré comme un des meilleurs finisseurs d’Europe, l’international argentin doit remplacer numériquement Edinson Cavani, en fin de contrat.

« Nous (Inter Milan) avons été bons »

L’affaire, aux dires de Beppe Marotta, directeur sportif de l’Inter Milan, satisfait aussi les finances interistes. Il s’est exprimé dans la Gazetta Dello Sport : « Nous avons été bons, c’était une opération très difficile. Nous avons atteint nos objectifs, dont celui de l’option d’achat. »

Avant de poursuivre : « Les opérations sont conceptualisées. Celle-ci a été réalisée durant une période difficile sur le plan financier (crise du coronavirus). Ce n’est pas la peine de penser au passé, ni à demain : cet accord nous satisfait aujourd’hui. Nous avions fait un choix technique et un choix de projet il y a un an. Nous l’avons respecté. »

En conflit avec Antonio Conte, coach du club milanais, l’avenir de Mauro Icardi dans son ancien club était totalement bouché. Au final, cette transaction arrange tout le monde.