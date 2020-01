PSG : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo… Kylian Mbappé invite le PSG à leur table

true

Le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus domine le classement mondial des plus hauts salaires moyens. Le PSG se classe 4e parmi les clubs de foot.

La 10e édition de « l’enquête mondiale sur les salaires du sport » dévoilée cette semaine par le site britannique Sporting intelligence montre, chiffres à l’appui, la progression constante du PSG. Le Barça de Lionel Messi conserve son statut de club le plus généreux en salaires, tous sports confondus, avec un salaire annuel brut moyen de 11,50 M€ en 2019-2020, devant le Real Madrid (10,45 M€), déjà deuxième l’an dernier, a Juventus Turin de Cristiano Ronaldo (9,46 M€), qui a gagné six places.

Un joli rapproché signé Mbappé

Suivent ensuite des franchises NBA, mais à la 12e place, le 4e club de foot n’est autre que le PSG, qui passe de la 18e place en 2018-2019 au 12e rang cette saison avec un salaire moyen de 8,37 M€. Une progresion de 21 % par rapport à l’an dernier (7,15 M€) qui, selon L’Equipe, s’explique en grande partie par la nouvelle hausse du salaire de Kylian Mbappé (20 M€ brut hors primes en 2019-2020) et les recrutements de Keylor Navas (7 M€ net par an) et Mauro Icardi (5,70 M€ net).