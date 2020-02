PSG – L’oeil de Denis Balbir : « que Leonardo balaie devant sa porte… »

true

« On est entré, comme chaque année à la même époque, sur une bien curieuse période au PSG. Avec des victoires en Ligue 1 qu’on ne commente même plus, des problèmes extra-sportifs et une obsession qui a pour nom la Ligue des Champions. Vous remarquerez d’ailleurs qu’au lendemain du match remporté face à Bordeaux, tous les commentaires sont axés sur un match prévu dans plusieurs jours face au Borussia Dortmund !

C’est ainsi et il faut faire avec. En ce qui me concerne, je suis convaincu que Paris a tout à fait les moyens de se qualifier. Entre la puissance offensive du groupe, les joueurs au talent exceptionnel, l’ambiance du Parc des Princes et la relative faiblesse de la défense allemande, on ne me fera jamais croire que le PSG est en-dessous.

« Une élimination face au Borussia Dortmund me paraît improbable. »

Alors oui, une élimination serait un cataclysme, un de plus dans la récente histoire des dirigeants qataris. Oui, l’attitude de Verratti au match aller est incompréhensible et je m’agace à chaque fois du comportement d’un joueur qu’il va falloir un jour arrêter de considérer comme trop jeune et/ou trop naïf. Mais tout de même, une élimination me paraît improbable.

En revanche, j’aimerais revenir sur les événements de la semaine qui, au PSG, font toujours jaser. On nous avait expliqué en début de saison que les anniversaires, les vidéos sur les réseaux sociaux, l’attitude de tel ou tel joueur, c’était terminé avec l’arrivée de Leonardo. Et que le Brésilien allait désormais taper du poing sur la table pour recadrer tout le monde quand il le fallait. Ce même Leonardo qui a nous a fait la leçon il y a quelques jours sur Canal Plus en nous priant d’arrêter d’être négatif sur le club.

Il est où Leonardo ? C’est bien beau de donner des leçons, mais que fait-il aujourd’hui face à l’image que renvoie le club ?

Ici même sur Butfootballclub, j’avais dit que la sortie du Brésilien était une bonne chose à l’époque. Problème, on entend plus Leonardo depuis plusieurs jours. Neymar qui se plaint des choix du secteur médical au sujet de sa blessure, le frère de Kimpembe qui insulte Tuchel, les joueurs qui dansent jusqu’à pas d’heure pour fêter des anniversaires, les banderoles de supporters contre Bordeaux…Il est où Leonardo ? C’est bien beau de donner des leçons, mais que fait-il aujourd’hui face à l’image que renvoie le club ? On aimerait bien l’entendre. Et surtout qu’il balaie déjà devant sa porte avant de dire aux autres comment ils doivent se comporter. »