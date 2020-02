PSG : Marco Verratti a un fan dans l’effectif parisien

true

Hier soir sur les ondes de la radio argentine AM 630, le milieu du PSG Leandro Paredes a parlé de son attachement à son son ancien club de Boca Juniors, en révélant qu’Edinson Cavani aimait beaucoup le club de Buenos Aires.

Dans cet entretien, il a aussi été question, forcément, de l’actualité du PSG, et l’Argentin a eu un mot sympa pour Marco Verratti. «Verratti est un joueur que j’aime vraiment beaucoup. A mon poste, il y a beaucoup de très bons joueurs : Kroos, Busquets, De Jong. Mais Verratti est vraiment un joueur que j’adore».

Reconverti dans l’entre jeu, Paredes a également dit qu’il ne regrettait pas ce changement de poste. «Cela fait cinq ans que je joue au milieu et je m’y sens très à l’aise. Je prends du plaisir. Mon père m’avait pourtant dit que j’allais finir par jouer à ce poste et je lui disais que non, que c’était impossible. Au final, il avait raison.»