PSG : Marquinhos finalement meilleur au milieu ?

Le PSG a été tenu en échec au Parc des Princes dimanche soir par une belle équipe de l’AS Monaco. Thomas Tuchel alignait pourtant ses 4 Fantastiques en attaque, mais c’est au milieu que les Parisiens ont pris l’eau… Un match riche en enseignements selon Ludovic Obraniak, qui a mis en avant dans L’Equipe du soir la petite prestation de Marquinhos.

Match nul après avoir poussé dans ces derniers instants pour arracher les 3 points. Rendez-vous mercredi à Louis-II pour la prochaine journée #PSGASM 🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/3hV7qFOz4u — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 12 janvier 2020

« Il s’est fait promener »

«Je préfère Marquinhos derrière mais dans un milieu à trois, il apporte de l’équilibre, et l’équipe en a manqué contre Monaco, a expliqué l’ancien lillois. C’est rare mais Marquinhos a été en difficulté sur ce match. Il s’est fait promener. Ben Yedder a posé des problèmes par ses décalages, Bakayoko aussi. Il y a eu un manque de communication criant. Thiago Silva recule et c’est un vrai problème. Un 3e milieu apporterait plus de sérénité. » Marquinhos a prolongé hier son contrat jusqu’en juin 2024. Lancées il y a plusieurs mois, les discussions sur la prolongation du Brésilien ont abouti ce lundi.