PSG : nouvelle tentative de cambriolage chez un joueur parisien

L’information ne concerne pas l’aspect sportif du PSG. Mais bel et bien les coulisses, à savoir la quiétude des joueurs de la capitale, remise en cause depuis plusieurs semaines par de multiples tentatives de cambriolages.

Ainsi, et c’est l’Equipe qui donne l’information, après Eric Choupo-Moting, Thiago Silva, Daniel Alves et Layvin Kurzawa, Marquinhos vient à son tour d’être la cible de malfrats. La demeure du Brésilien, située dans les Yvelines, a en effet été le théâtre d’une intrusion, hier soir, alors que Marquinhos, et ses partenaires, affrontaient Monaco (3-3).