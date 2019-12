PSG : Mauro Icardi ne regrette pas son expérience ratée au FC Barcelone

true

Passé par le FC Barcelone, Mauro Icardi (PSG, 26 ans) n’est pas parvenu à percer en Catalogne… Mais il a beaucoup appris pour la suite de sa carrière.

Si Mauro Icardi (26 ans) fait aujourd’hui le bonheur du Paris Saint-Germain où il a été prêté un an par l’Inter Milan, l’Argentin aux 14 buts sur ses 18 premiers matches en France aurait pu faire carrière en Espagne.

En effet, si beaucoup de supporters du PSG l’ignorent, Icardi est passé par la Masia du Barça. Un centre de formation où il n’est pas parvenu à percer pour sa première expérience en Europe. Malgré tout, le natif de Rosario ne regrette pas du tout ses trois ans en Catalogne comme il l’a confié au site officiel de Paris.

« À Barcelone j’ai beaucoup appris sur le côté tactique et technique. Car la philosophie de jeu est très forte. Ça m’a aidé en Italie pour m’adapter et comprendre le jeu. Pareil pour les déplacements sur le terrain, car en Italie, ils n’étaient pas habitués aux mouvements que je pouvais faire. Tout ça a développé mon intelligence de jeu sur le terrain. La tactique et l’impact physique ont aussi construit le joueur que je suis aujourd’hui », a confessé l’intéressé, contraint de prendre une autre voie (Sampdoria de Gênes) pour lancer sa carrière…