PSG : Mbappé a eu droit à un privilège traditionnellement réservé à Ronaldo et Messi

L’attaquant du PSG aura l’honneur d’être à l’affiche du jeu Fifa 2021 d’EA Sports. Un honneur qu’ont déjà connu Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

La couverture des jeux vidéos de football est presqu’aussi attendue que les nouveaux maillots ou les calendriers pour la saison à venir. Celle de FIFA 2021, de EA Sports, a réservé une petite surprise : c’est Kylian Mbappé qui s’affiche sur la jaquette. Un sacré honneur car des monstres sacrés comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont eu cet honneur auparavant.

Le joueur du PSG n’est évidemment pas le premier Français à être mis en avant par FIFA. En 1997 et 1998, David Ginola, alors à Newcastle, avait été le premier, suivi par Fabien Barthez en 1999, Emmanuel Petit en 2000 et Thierry Henry en 2001. Franck Ribéry et Karim Benzema ont également été présents sur la jaquette. Ces dernières années, EA Sports permettait aux clubs de personnaliser la photo de couverture avec leurs propres joueurs (comme Guillaume Hoarau au PSG en 2009).

Mais cette fois, Kylian Mbappé sera bien présent en France comme à l’étranger. Pas sûr que cela fasse plaisir à beaucoup de supporters au sud de la Loire…