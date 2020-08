PSG : Mbappé a supplanté Messi dans le cœur de Neymar

true

Une amitié forte s’est tissée entre Neymar et Kylian Mbappé au PSG. Celle-ci passe même au dessus de son lien avec Messi…

Si aujourd’hui Neymar Jr retrouve le sourire et beaucoup de plaisir du côté du PSG, cela n’a pas toujours été le cas. En effet, le Brésilien était même plutôt mélancolique du FC Barcelone l’été dernier. Il avait même tenté de forcer la main de Leonardo pour retourner en Catalogne rejoindre son ami Lionel Messi.

Faute de moyens suffisants du côté du Barça, Neymar est finalement resté et on ne peut pas forcément dire que ce soit à gros regret. Désormais adapté à sa vie parisienne, heureux dans un vestiaire où il se sent aussi bien qu’à Barcelone désormais, « Ney » a aussi su trouver sa connexion particulière avec Kylian Mbappé, l’autre star de l’effectif, qu’il adore.

Déjà forte par le passé, la relation entre le Brésilien et le Champion du monde français s’est même renforcée : « Cela a été un coup de foudre. Le lien avec Kylian est même encore plus fort qu’avec Lionel Messi », déclare même aujourd’hui un membre influent du clan Neymar au « Journal du Dimanche ». En ce moment, Leo Messi est vraiment battu sur tous les plans…