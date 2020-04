PSG : Mbappé est très loin d’afficher la forme resplendissante de Neymar 

true

À l’instar de leur coéquipier au PSG Ander Herrera, Kylian Mbappé (21 ans) et Neymar (28 ans) ont fait une apparition sur les réseaux sociaux mardi soir.

Les réseaux sociaux, décriés par certains, ont au moins l’avantage de jouer leur rôle originel pendant une période de confinement. Grâce à cet outil trop souvent détourné de sa matière première, les personnes peuvent donner de leurs nouvelles directement à leurs fans sans forcément bouger de leur canapé.

Kylian Mbappé (21 ans) est bien placé pour le savoir. Mardi soir, l’attaquant du PSG a ainsi pointé le bout de son nez depuis son lieu de confinement en affichant une petite forme. Emmitouflé sous une couverture, dans la pénombre mais avec une casquette, le champion du monde n’arborait pas son sourire habituel. Loin de là. « Un jour de plus », a-t-il simplement glissé sur Twitter.

Neymar est en forme olympique au Brésil

La petite mine de Mbappé tranche avec celle bien plus réjouie de Neymar. Depuis sa somptueuse villa dans la zone de Rio de Janeiro, l’attaquant du PSG (28 ans) est sorti tous muscles dehors en rassurant sur sa santé physique mais aussi psychologique. « Un jour de plus. Restez forts et en sécurité », a ainsi mentionné le Brésilien. Ce dernier semble rajeuni et moins bouffi depuis le début de cette crise sanitaire.