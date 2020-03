PSG : Mbappé, Neymar, Di Maria…l’effectif parisien a un prix astronomique

Il est fréquent, sur notre site, de vous transmettre les informations données par l’observatoire du football. Qui, avec recul et précision, s’attarde sur les chiffres marquants du ballon rond. Dans l’une de ses toutes dernières publications, il y est question du PSG qui figure en bonne place au classement des effectifs les plus chers au monde.

Le club de la capitale, qui regorge de stars planétaires (Neymar, Mbappé, Di Maria et on en passe…), est classé en 7e position avec un effectif, tenez-vous bien, évalué à 979 millions d’euros. Précision, le calcul est établi en « prenant en compte les vingt joueurs par club avec les valeurs les plus élevées selon l’algorithme spécifiquement développé par l’équipe de recherche. »

A notre que le joueur le plus cher au monde est désormais un attaquant du PSG, à savoir Kylian Mbappé, valorisé à 250 millions d’euros. Par ailleurs, le leader du classement par équipes est Liverpool, dont la valeur de l’effectif est de 1,4 milliard d’euros, devant Manchester City (1,35 milliard), le FC Barcelone (1,17 milliard), le Real Madrid, Chelsea et Manchester United.

