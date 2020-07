PSG : Mbappé pousse le vestiaire à croire au miracle avant l’Atalanta

true

Désormais lancé dans une course contre la montre avant l’Atalanta, Kylian Mbappé donne espoir à ses partenaires au PSG.

Nous en parlons depuis quelques jours, Kylian Mbappé met absolument tout en œuvre pour revenir en un temps record avec le PSG. L’attaquant pourra-t-il revenir à temps pour affronter l’Atalanta Bergame ? Aujourd’hui rien n’est moins sûr.

Néanmoins, les signes plutôt positifs arrivent en compte-goutte, et cela semble suffire au vestiaire parisien. Devant la presse ce jeudi avant la finale de la Coupe de la Ligue face à l’OL, Marco Verratti a relayé cet espoir après la grande déception de sa blessure. « On était très déçus. Même si on a gagné à la fin, on avait une pensée pour lui. De belles choses nous attendent et un joueur comme Kylian serait titulaire dans n’importe quelle équipe. Il nous manque. C’est un garçon incroyable. Il est tranquille et va travailler dur pour revenir le plus tôt possible » , a assuré Verratti.

Par ailleurs, le milieu italien est revenu sur son absence au coup d’envoi contre l’ASSE, désamorçant toute polémique avec Thomas Tuchel. « J’avais parlé avant avec le coach. Il fait des choix pour le collectif. Bien sûr que j’aurais aimé jouer, mais j’ai aussi beaucoup de respect pour Leo (Paredes). Il avait fait un gros match contre Dortmund. Cela peut arriver d’être sur le banc. Il n’y a pas de problème. On aura beaucoup de matchs et tout le monde est important », a assuré l’Italien.