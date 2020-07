PSG : Mbappé présent contre l’Atalanta, un médecin assure que c’est jouable !

true

Un ancien médecin de l’équipe de France estime que tout dépendra de la capacité de cicatrisation de l’attaquant champion du monde.

Trois semaines d’arrêt. C’est ce que le staff médical du Paris Saint-Germain a préconisé à Kylian Mbappé suite à l’entorse de la cheville avec lésion ligamentaire externe qu’il a subie vendredi dernier contre l’AS Saint-Etienne (1-0) en finale de la Coupe de France. Forcément, c’est trop juste sachant que le quart de finale de la Champions League face à l’Atalanta Bergame a lieu dans deux semaines (le 12 août).

Mais l’ancien médecin de l’équipe de France Jean-Pierre Paclet s’est montré rassurant dans les colonnes du Parisien : « Pour une entorse de 1er degré, le délai de 3 semaines est communément admis. Après en matière de durée de non pratique sportive, les délais que l’on donne 3 jours après l’accident sont toujours des pronostics. Ils ont autant de valeur qu’un pronostic en matière sportive. Quand on dit 3 semaines, ça peut être 2 comme 5 semaines. Il est impossible de préciser avec exactitude la durée d’indisponibilité. C’est pourquoi la formule « environ 3 semaines », me semble appropriée ».

« Il ne faudrait pas s’émouvoir si Kylian Mbappé n’avait plus mal au bout de 14 jours et était ensuite capable de rejouer. C’est possible sans que ce soit un miracle. Et le fait qu’il soit jeune (ndlr : 21 ans) est plutôt un avantage. Une entorse de cheville a pour conséquence de faire gonfler l’articulation. Le premier stade est de lutter contre le gonflement, c’est un travail de kinésithérapie et de physiothérapie. »

« Le facteur le plus important est la capacité propre du joueur à cicatriser vite »

« En même temps, il faut faire attention que la cheville ne se raidisse pas trop car c’est du temps gagné sur la suite. Et puis il faut faire travailler le joueur sur le plan cardio-vasculaire sans solliciter la cheville. Enfin quand ça ira un peu mieux, que sa cheville aura dégonflé et qu’il n’aura plus de douleurs, on va le faire travailler pour retrouver un bon contrôle proprioceptif de son articulation. C’est là que les délais sont variables mais pour un joueur de haut niveau c’est environ 10 jours. Le facteur le plus important est la capacité propre du joueur à cicatriser vite. »